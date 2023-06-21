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Бойцы ВВО отразили атаки ВСУ на угледарском направлении

Пленный украинец заявил о разгроме «пушечного мяса» ВСУ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие продолжают успешно выполнять боевые задачи спецоперации на угледарском направлении. Об этом в среду, 21 июня, сообщил корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Чтобы отразить атаку противника и нанести урон издалека, используют противотанковые радиоуправляемые ракеты. Расчеты ПТУР поражают формирования, укрепрайоны и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представители Восточного военного округа (ВВО) уверены в своих силах и не планируют отступать. Между тем украинские боевики всё чаще добровольно сдаются в плен. Такое развитие событий довольно предсказуемо, поскольку живая сила ВСУ на сегодняшний преимущественно состоит из неопытных и слабо подготовленных новобранцев.

Один из военнопленных, Виктор Косенко, рассказал, что его и других мужчин силой забрали с завода в военкомат прямо посреди рабочего дня.

«Кто не мобилизован — любыми способами (надо. — Ред.) избежать этого! <...> Я не ходил в первое наступление. Мое подразделение ходило. Полный разгром!» — поделился он.

Пока на переднем крае идет ожесточенное противостояние, в тылу бойцы тренируются перед новой ротацией. Параллельно со стрелками работают пулеметчики, они действуют обособленно — прикрывают товарищей.

Затем наступает очередь штурмовых отрядов, которым предстоит выбивать противника из окопов. Пока одна часть группы продвигается вперед, другие начинают стрелять. Причем используют настоящие боевые патроны, как в реальных условиях. Каждый шаг оттачивается до автоматизма.

«Самое важное — это глаза и уши. Нужно слушать <...> откуда идет выстрел, и где нужно укрыться. В самую малейшую ямку, окоп, блиндаж. Какое укрытие нашел — там и укрылся», — рассказал командир отделения с позывным «Шустрый».

Вторые планы: российская армия сдерживает новую волну атак ВФУ
После первых неудач контрнаступления противник перегруппировался и активизировался, отмечают эксперты

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ с 4 июня предприняли 263 попытки атаковать российские позиции в зоне СВО. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям подразделений ВС РФ все они отбиты. В настоящее время украинские войска проявляют активность на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Между тем официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за сутки были успешно отражены 10 атак украинских боевиков в районе населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также еще четыре на южнодонецком и запорожском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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