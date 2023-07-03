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КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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КамАЗ запустил по трассе М-11 «Нева» из Санкт-Петербурга в Москву еще три беспилотных грузовика. Об этом 3 июля говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Еще три [машины] вышли с первого июля, как мы и обещали. Сейчас на трассе шесть беспилотных автомобилей», — цитируют сообщение пресс-службы «РИА Новости».

При этом пять грузовых автомобилей выполняют коммерческие перевозки, а шестой запущен, чтобы отрабатывать технические алгоритмы, которые помогут улучшить качество беспилотных грузоперевозок.

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Первые беспилотные «КамАЗы» были запущены по трассе М-11 Москва – Петербург 14 июня. Как рассказал «Известиям» водитель-испытатель беспилотных «КамАЗов» Динар Алмаев, машины проехали часть пути в автономном режиме управления, часть — в ручном режиме.

До этого, 13 июня, тягач совершил первый проезд по трассе в 684 км без груза. На протяжении всего маршрута для контроля движения в автомобиле присутствовали два водителя-испытателя.

Главный конструктор инновационных автомобилей компании Сергей Назаренко рассказал, что беспилотные грузовики «КамАЗ» в течение 2,5 года будут ездить по автодороге М-11 «Нева», чтобы собирать информацию для развития системы автономного вождения. Автомобили данного типа были представлены на площадке Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Правительство России утвердило программу экспериментально-правового режима по эксплуатации беспилотного транспорта в марте 2022 года. Тогда же отмечалось, что внедрение беспилотного транспорта с применением технологий искусственного интеллекта является частью программы цифровой трансформации российской экономики.

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