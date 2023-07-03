В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров

В Москве сотрудниками следственных органов был задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров. Об этом сообщил источник «Известий» в понедельник, 3 июля.

После официального запроса следователя он явился в Следственный комитет, где и был задержан.

Известно, что ранее ему была избрана мера пресечения в Тверском суде в виде запрета определенных действий. Назарову вменяют статью о мошенничестве.

Ранее, 30 июля 2022 года, был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау в качестве обвиняемого в хищении средств университета на сумму, превышающую 21 млн рублей. Его задержали благодаря показаниям главного фигуранта дела, экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой и бывшего заместителя гендиректора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Евгения Зака.

10 августа Мау вернулся к исполнению обязанностей ректора РАНХиГС, а в октябре стало известно о прекращении уголовного дела против него.