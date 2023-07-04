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НАТО ли еще будет: власти Венгрии назвали условие одобрения заявки Швеции

Успеет ли королевство получить согласие Будапешта и Анкары до саммита в Вильнюсе
Фото: Getty Images/Jonas Gratzer/Stringer
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Венгрия не даст согласие на вступление Швеции в НАТО, пока скандинавская страна не изменит свое отношение к Будапешту. Как объяснили «Известиям» в правящей партии «Фидес», дело в том, что шведские власти регулярно оскорбляли венгерских избирателей и страну в целом, а вносить споры между государствами в НАТО «нежелательно». Вместе с тем до июльского саммита альянса в Вильнюсе, где хотели официально объявить о присоединении еще одной страны к блоку, остается неделя. К тому же наряду с Будапештом принятие Швеции тормозит и Анкара, чье одобрение после акции с сожжением Корана получить стало еще сложнее.

Накопившаяся обида

Процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс порядком затянулся — Стокгольм совместно с Хельсинки подал заявку на присоединение к НАТО еще в мае 2022-го, однако Финляндия в апреле официально стала 31-м членом блока, оставив свою соседку позади.

Наиболее упертыми в вопросе одобрения кандидатуры Швеции оказались две страны — Турция и Венгрия, причем последняя ссылается на ухудшившийся диалог между Будапештом и Стокгольмом, призывая шведские власти изменить свое отношение.

В последние годы представители шведского правительства регулярно оскорбляли и венгерских избирателей, и Венгрию в целом. Нежелательно вносить споры между странами в НАТО, — заявили «Известиям» в пресс-службе парламентской группы правящей партии «Фидес».

флаги шведции и нато
Фото: Global Look Press/Henrik Montgomery/Tt

На этом фоне Будапешт ожидает, что «причастные развеют опасения» венгерского парламента. Только тогда большинство политиков смогут проголосовать за присоединение Швеции к НАТО, добавили в «Фидес».

На неуважительное отношение Стокгольма венгерские власти указывали не раз. Так, в марте советник правительства Злотан Ковач с своей статье напомнил, что действующий шведский премьер Ульф Кристерссон еще в 2021-м призывал в рамках ЕС оказывать давление на Будапешт и поддерживать венгерскую оппозицию. Министр по делам Евросоюза Швеции Джессики Росуолл предлагала прекратить перечисление Венгрии помощи ЕС, а в прошлом году министр занятости и интеграции Йохан Персон обвинил «ксенофобское и националистическое» правительство Будапешта в нарушении верховенства права.

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Практически одновременно с выходом статьи в Стокгольме заверили: Швеция не намерена давать Будапешту особых обещаний, чтобы получить одобрение венгерского парламента на присоединение к НАТО.

— Будапешт блокирует заявку Стокгольма в НАТО из-за критики шведскими властями состояния демократии в Венгрии. По мнению шведов, политика [премьер-министра] Виктора Орбана подрывает «верховенство права» в стране. Швеция, помимо прочего, в конце 2020-го поддержала решение руководства ЕС, по которому финансирование по линии Союза обусловливалось уважением его «основных ценностей». Такой механизм должен был призвать к порядку «нарушителей» — Венгрию и Польшу, — напомнил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в штаб-квартире Совета Европы на встрече в Брюсселе с главами государств ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с главами государств ЕС в Брюсселе

Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

При этом до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, на котором теоретически могли объявить о вступлении Швеции, осталась лишь неделя. Несмотря на то что Орбан в конце июня заверил Кристерссона, что Будапешт не будет затягивать с приемом Стокгольма в НАТО, перспективы нельзя назвать радужными.

Как сообщила депутат от оппозиционной Демократической коалиции Агнес Вадаи, голосование по членству Швеции на этой неделе — последней в весенней законодательной сессии — не планируется.

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Никита Липунов предположил: сейчас Будапешт пытается извлечь максимальную политическую выгоду из ситуации и повлиять на риторику властей королевства. Парламент перенес голосование на осень, а Орбан не уточнил, успеют ли венгерские законодатели рассмотреть вопрос до Вильнюсского саммита 11–12 июля.

— На Будапешт сейчас будут оказывать сильное давление в Брюсселе и Вашингтоне, однако венгерские требования к шведам не настолько критичны и непримиримы, как турецкие. Вполне вероятно, что Венгрия будет тянуть время и одобрит заявку сразу после Турции, — отметил эксперт.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) встречается с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом (справа)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) встречается с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом (справа)

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Коран преткновения

У Турции действительно весомые претензии к политике Стокгольма. Так, Анкара ожидает, что шведские власти будут выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом, особенно касательно запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (РПК и FETÖ).

«Хотя поправка к закону о борьбе с терроризмом вступила в силу 1 июня, члены РПК и FETÖ, запрошенные Анкарой, до сих пор не выданы», — отметили в издании Yeni Şafak со ссылкой на диписточники.

Как отметил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, власти в целом не против присоединения Швеции к НАТО, однако Стокгольм должен прекратить поддерживать терроризм и защищать врагов Турции.

«Они не отвечают [на наши требования и ожидания], создают почву для провокаций и при этом просят дать им добро на вступление в НАТО. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, но ждет членство в блоке, это ничего более, чем пустые мечты», — рассказал он газете Milliyet.

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Помимо этого, политик пожаловался на рост исламофобии в Европе. Ярким примером, к слову, стало сожжение Корана в центре Стокгольма в день мусульманского праздника Курбан-байрам 28 июня. Тогда СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что шведская полиция дала разрешение на проведение акции. При этом премьер-министр королевства отметил, что это решение «законно, но неуместно».

шведский активист
Фото: REUTERS/Marie Mannes

Подобные действия не остались незамеченными даже за пределами мусульманского мира — Евросоюз и папа римский Франциск раскритиковали сожжение Корана. Эта акция возмутила и власти Турции, от которых в том числе зависит будущее Швеции в НАТО.

«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как объяснил аналитик МГИМО Никита Липунов, специфика политико-правовой культуры Швеции такова, что принципы разделения властей и сфер компетенции госорганов вкупе с защитой конституционных прав и свобод оказываются в приоритете.

— Теперь перед правительством Кристерссона стоит сложнейшая задача: найти баланс между шведскими политическими ценностями и турецкими требованиями, а также попытаться убедить Анкару в своей «благонадежности», — добавил он.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил заверить: переговоры с Турцией о приеме Стокгольма в НАТО продолжатся, поскольку сожжение Корана не было противозаконным. Также политик добавил, что Швеция, по его мнению, выполнила все необходимые обязательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Getty Images/ Europa Press News/Contributor

Однако после очередного сожжения Корана вступление Швеции в НАТО откладывается на неопределенный срок, поскольку такая политика неприемлема для Турции, считает Липунов. Сейчас шведской стороне придется приложить огромные усилия, чтобы переубедить своих турецких коллег, однако «здесь им будут помогать американцы», предположил он.

Эрдоган воспользуется ситуацией и продолжит политический торг, который он успешно ведет с Западом с прошлого года и уже добился ощутимых результатов. США будут стараться продавить решение до Вильнюсского саммита, ставки растут. Времени осталось немного, поэтому маловероятно, что стороны успеют прийти к компромиссу, — подытожил аналитик МГИМО.

Очередная встреча на высоком уровне по поводу принятия королевства в альянс пройдет 6 июля. Ожидается, что в ней примут участие министры иностранных дел, руководители разведслужб и советники по вопросам безопасности Турции, Финляндии и Швеции.

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