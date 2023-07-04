НАТО ли еще будет: власти Венгрии назвали условие одобрения заявки Швеции

Венгрия не даст согласие на вступление Швеции в НАТО, пока скандинавская страна не изменит свое отношение к Будапешту . Как объяснили «Известиям» в правящей партии «Фидес», дело в том, что шведские власти регулярно оскорбляли венгерских избирателей и страну в целом, а вносить споры между государствами в НАТО «нежелательно». Вместе с тем до июльского саммита альянса в Вильнюсе, где хотели официально объявить о присоединении еще одной страны к блоку, остается неделя . К тому же наряду с Будапештом принятие Швеции тормозит и Анкара, чье одобрение после акции с сожжением Корана получить стало еще сложнее.

Накопившаяся обида

Процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс порядком затянулся — Стокгольм совместно с Хельсинки подал заявку на присоединение к НАТО еще в мае 2022-го, однако Финляндия в апреле официально стала 31-м членом блока, оставив свою соседку позади.

Наиболее упертыми в вопросе одобрения кандидатуры Швеции оказались две страны — Турция и Венгрия , причем последняя ссылается на ухудшившийся диалог между Будапештом и Стокгольмом, призывая шведские власти изменить свое отношение.

— В последние годы представители шведского правительства регулярно оскорбляли и венгерских избирателей, и Венгрию в целом. Нежелательно вносить споры между странами в НАТО , — заявили «Известиям» в пресс-службе парламентской группы правящей партии «Фидес».

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На этом фоне Будапешт ожидает, что «причастные развеют опасения» венгерского парламента . Только тогда большинство политиков смогут проголосовать за присоединение Швеции к НАТО, добавили в «Фидес».

На неуважительное отношение Стокгольма венгерские власти указывали не раз. Так, в марте советник правительства Злотан Ковач с своей статье напомнил, что действующий шведский премьер Ульф Кристерссон еще в 2021-м призывал в рамках ЕС оказывать давление на Будапешт и поддерживать венгерскую оппозицию . Министр по делам Евросоюза Швеции Джессики Росуолл предлагала прекратить перечисление Венгрии помощи ЕС, а в прошлом году министр занятости и интеграции Йохан Персон обвинил «ксенофобское и националистическое» правительство Будапешта в нарушении верховенства права.

Практически одновременно с выходом статьи в Стокгольме заверили: Швеция не намерена давать Будапешту особых обещаний, чтобы получить одобрение венгерского парламента на присоединение к НАТО.

— Будапешт блокирует заявку Стокгольма в НАТО из-за критики шведскими властями состояния демократии в Венгрии. По мнению шведов, политика [премьер-министра] Виктора Орбана подрывает «верховенство права» в стране. Швеция, помимо прочего, в конце 2020-го поддержала решение руководства ЕС, по которому финансирование по линии Союза обусловливалось уважением его «основных ценностей». Такой механизм должен был призвать к порядку «нарушителей» — Венгрию и Польшу, — напомнил «Известиям» аналитик Института международных исследований МГИМО Никита Липунов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с главами государств ЕС в Брюсселе Фото: Getty Images/NurPhoto/Contributor

При этом до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, на котором теоретически могли объявить о вступлении Швеции, осталась лишь неделя. Несмотря на то что Орбан в конце июня заверил Кристерссона, что Будапешт не будет затягивать с приемом Стокгольма в НАТО, перспективы нельзя назвать радужными.

Как сообщила депутат от оппозиционной Демократической коалиции Агнес Вадаи, голосование по членству Швеции на этой неделе — последней в весенней законодательной сессии — не планируется .

Никита Липунов предположил: сейчас Будапешт пытается извлечь максимальную политическую выгоду из ситуации и повлиять на риторику властей королевства . Парламент перенес голосование на осень, а Орбан не уточнил, успеют ли венгерские законодатели рассмотреть вопрос до Вильнюсского саммита 11–12 июля.

— На Будапешт сейчас будут оказывать сильное давление в Брюсселе и Вашингтоне, однако венгерские требования к шведам не настолько критичны и непримиримы, как турецкие. Вполне вероятно, что Венгрия будет тянуть время и одобрит заявку сразу после Турции , — отметил эксперт.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (слева) встречается с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом (справа) Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Contributor

Коран преткновения

У Турции действительно весомые претензии к политике Стокгольма. Так, Анкара ожидает, что шведские власти будут выполнять свои обязательства по борьбе с терроризмом , особенно касательно запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (РПК и FETÖ).

«Хотя поправка к закону о борьбе с терроризмом вступила в силу 1 июня, члены РПК и FETÖ, запрошенные Анкарой, до сих пор не выданы», — отметили в издании Yeni Şafak со ссылкой на диписточники.

Как отметил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш, власти в целом не против присоединения Швеции к НАТО, однако Стокгольм должен прекратить поддерживать терроризм и защищать врагов Турции.

« Они не отвечают [на наши требования и ожидания], создают почву для провокаций и при этом просят дать им добро на вступление в НАТО. Для Швеции, которая не выполняет своих обещаний, но ждет членство в блоке, это ничего более, чем пустые мечты », — рассказал он газете Milliyet.

Помимо этого, политик пожаловался на рост исламофобии в Европе. Ярким примером, к слову, стало сожжение Корана в центре Стокгольма в день мусульманского праздника Курбан-байрам 28 июня . Тогда СМИ со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что шведская полиция дала разрешение на проведение акции. При этом премьер-министр королевства отметил, что это решение «законно, но неуместно».

Фото: REUTERS/Marie Mannes

Подобные действия не остались незамеченными даже за пределами мусульманского мира — Евросоюз и папа римский Франциск раскритиковали сожжение Корана. Эта акция возмутила и власти Турции, от которых в том числе зависит будущее Швеции в НАТО.

« Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них . Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Как объяснил аналитик МГИМО Никита Липунов, специфика политико-правовой культуры Швеции такова, что принципы разделения властей и сфер компетенции госорганов вкупе с защитой конституционных прав и свобод оказываются в приоритете.

— Теперь перед правительством Кристерссона стоит сложнейшая задача: найти баланс между шведскими политическими ценностями и турецкими требованиями , а также попытаться убедить Анкару в своей «благонадежности», — добавил он.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг поспешил заверить: переговоры с Турцией о приеме Стокгольма в НАТО продолжатся, поскольку сожжение Корана не было противозаконным. Также политик добавил, что Швеция, по его мнению, выполнила все необходимые обязательства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Getty Images/ Europa Press News/Contributor

Однако после очередного сожжения Корана вступление Швеции в НАТО откладывается на неопределенный срок , поскольку такая политика неприемлема для Турции, считает Липунов. Сейчас шведской стороне придется приложить огромные усилия, чтобы переубедить своих турецких коллег, однако «здесь им будут помогать американцы», предположил он.

— Эрдоган воспользуется ситуацией и продолжит политический торг, который он успешно ведет с Западом с прошлого года и уже добился ощутимых результатов . США будут стараться продавить решение до Вильнюсского саммита, ставки растут. Времени осталось немного, поэтому маловероятно, что стороны успеют прийти к компромиссу, — подытожил аналитик МГИМО.

Очередная встреча на высоком уровне по поводу принятия королевства в альянс пройдет 6 июля. Ожидается, что в ней примут участие министры иностранных дел, руководители разведслужб и советники по вопросам безопасности Турции, Финляндии и Швеции.