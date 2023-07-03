Политолог объяснил просьбу Польши о ядерном оружии желанием понравиться США

Просьбу правящей партии Польши «Право и справедливость» и ее лидера Ярослава Качиньского о размещении на территории страны ядерного оружия США следует рассматривать в контексте выборов в польский парламент, которые пройдут осенью этого года. Об этом 3 июля «Известиям» заявил политолог Кирилл Аверьянов.

30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что республика хотела бы разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на размещение Россией данного типа вооружений в Белоруссии.

По словам Аверьянова, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск, когда занимал пост премьер-министра в 2007-2014 годах, помешал размещению на польской территории американской системы ПРО, и это «ставится ему в вину».

«Соответственно, выходя с таким предложением о ядерном оружии правящая партия «Право и справедливость» показывает, что уж она-то не будет препятствовать размещению на польской территории ракет, в том числе ядерных, и это, по мнению правящей польской элиты, должно склонить симпатии польских избирателей к партии «Право и справедливость», — сказал политолог.

Он также отметил, что помимо польских избирателей, еще одним адресатом просьбы Варшавы о ядерном оружии является американская элита. Эксперт сообщил, что есть признаки того, что Вашингтон готов поддержать на предстоящих выборах «Гражданскую платформу» во главе с Туском, поскольку политическая программа этой силы соответствует политической программе нынешней леволиберальной элиты США, то есть Демократической партии.

«Партия «Право и справедливость» крайне консервативная, она выступает за запрет абортов, которые действуют в Польше, выступает против приема мигрантов Польской Республикой, выступает против ЛГБТ-движения, и это всё, конечно, не близко нынешнему американскому истеблишменту. И единственная возможность для партии Качиньского показать американцам, что они свои, — это продемонстрировать желание идти на военное сотрудничество, причем углублять его достаточно сильно», — сказал он.

Аверьянов добавил, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии является лишь поводом для Польши обратиться с аналогичной просьбой к НАТО.

«Даже если бы Россия не разместила в Белоруссии тактическое ядерное оружие, такая просьба Варшавы всё равно поступила бы», — считает политолог.

1 июля зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сказал, что просьба Польши разместить на своей территории ядерное оружие грозит его применением.

Днем ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик объяснил заявление Варшавы желанием максимально вооружиться, пока идет противостояние России и Запада. В беседе с «Известиями» парламентарий напомнил, что Москва неоднократно выступала против размещения американского атомного арсенала в странах — членах НАТО.