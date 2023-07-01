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Медведев предрек последствия возможного размещения в Польше ядерного оружия

Медведев: возможное размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением
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Фото: ТАСС/Штукина Екатерина
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Просьба Польши разместить на своей территории ядерное оружие грозит его применением. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Накануне польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что республика хотела бы разместить у себя американское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на размещение Россией данного типа вооружений в Белоруссии.

«С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено. Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)», — написал он 1 июля в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос ТАСС.

Депутат Дмитрий Белик объяснил заявление Варшавы желанием максимально вооружиться, пока идет противостояние России и Запада. В беседе с «Известиями» парламентарий напомнил, что Москва неоднократно выступала против размещения американского атомного арсенала в странах — членах НАТО.

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В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил президент России Владимир Путин, Москва не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он объяснил, что Вашингтон готовит носители и экипажи союзников и Москва намерена делать то же самое.

В мае министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО. При этом он отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

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