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Польша заявила о желании разместить на своей территории ядерное оружие США

Моравецкий: Варшава хочет разместить у себя ядерное оружие США в ответ на российское ТЯО в Белоруссии
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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Польша хотела бы разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на размещение Россией данного типа вооружений в Белоруссии. Об этом 30 июня заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы тем более обращаемся ко всему НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил он по окончании саммита Европейского совета.

При этом Моравецкий отметил, что хотел бы, чтобы ядерное оружие было размещено в Польше как можно скорее, однако решение остается за американской стороной.

Программа Nuclear Sharing позволяет странам США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые таким оружием не обладают. Программа является частью политики альянса по ядерному сдерживанию.

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О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он объяснил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Позднее, 25 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО. При этом он отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

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