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В ГД объяснили желание Польши разместить на своей территории американское ТЯО

Белик: Польша использует противостояние РФ и Запада для своего максимального вооружения
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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Польша пытается использовать противостояние в отношениях России и Запада для того, чтобы максимально вооружиться. Об этом 30 июня «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее в этот день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что республика хотела бы разместить на своей территории американское тактическое ядерное оружие (ТЯО) в ответ на размещение Россией данного типа вооружений в Белоруссии.

«Следующая логике русофобии Польша с готовностью предложила свою кандидатуру как площадку для размещения американского ядерного оружия, к слову, это не первое ее заявление на эту тему, порывы дислоцировать у себя такие вооружения она демонстрировала давно. Для подобного шага Варшаве не нужно причин или предлогов, достаточно одобрения Вашингтона», — сказал Белик.

Парламентарий отметил, что Россия неоднократно выступала против размещения американского атомного арсенала в странах-членах НАТО.

«Польша пытается использовать противостояние в отношениях России и Запада для того, чтобы максимально вооружиться и стать преданным военным партнером США в Европе. Однако вопрос размещения ядерного оружия в Польше зависит от позиции Соединенных Штатов, которые понимают, что этот шаг будет способствовать стремительному накалению отношений с РФ», — заключил он.

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О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил тогда президент России Владимир Путин, Москва не передает Белоруссии свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Он объяснил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

Позднее, 25 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», добавив, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО. При этом он отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

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