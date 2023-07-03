В Госдуме заявили об отсутствии необходимости мобилизации после вывода ЧВК «Вагнер»

Необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны специальной военной операции (СВО) РФ по защите Донбасса на сегодня нет и в ближайшем будущем также не будет. Об этом 3 июля сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Не потребуется никакой новой волны мобилизации. <…> Президент РФ [Владимир Путин] четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет. Идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка», — цитирует Картаполова ТАСС.

Депутат отметил, что никакой угрозы для снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе не наблюдается. Кроме того, когда произошел мятеж ЧВК, все его сотрудники были в лагерях и не находились на передовой линии фронта.

«Отражение наступления [Вооруженных сил Украины] шло практически без их участия. Что касается их замены в резерве, то есть чем и кем их заменить», — заявил Картаполов.

До этого, 29 июня, Картаполов рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей. По его словам, за несколько дней до попытки мятежа МО РФ проинформировало, что все боевые формирования должны подписать контракт с министерством.

Попытка вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» против властей России и руководства Минобороны РФ произошла 23 июня. В отношении Пригожина ФСБ РФ возбудила уголовное дело по соответствующей статье. Утром 24 июня президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой в течение дня проводил переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории РФ. После этого был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК. Пригожину было предоставлено право уехать на территорию Белоруссии. Позднее уголовное дело в отношении него было прекращено.

Позже, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в республику. Ему были предоставлены гарантии безопасности.