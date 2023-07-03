Пять российских банков стали предлагать трансграничные переводы через СБП

Банк России развивает функцию трансграничных переводов через СБП, но в силу текущей ситуации круг контрагентов поменялся. Об этом в интервью «Известиям» сообщила директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина.

Она уточнила: развиваются как межсистемные проекты (взаимодействие между аналогичными системами разных стран), так и через отдельные зарубежные банки.

«Развивается модель «банк-банк». Сегодня уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП с участием их зарубежных банков — партнеров. Таких иностранных партнеров на сегодня 14 из трех стран. Операций пока не так много, как хотелось бы, но сервис активно развивается. Например, в мае прошло в два раза больше таких операций, чем в апреле», — заявила Бакина.

По ее словам, пока доступны переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну.

«По понятным причинам, мы не называем страны», — сказала директор департамента ЦБ.

Она добавила, что развивается и взаимодействие между системами быстрых платежей разных стран. Интеграции уже есть, первые операции пройдены успешно. Теперь продолжается работа на стороне банков — участников систем. Система готова поддерживать любой объем транзакций и любое количество участников, отметила Алла Бакина.

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«Уже пять российских банков предлагают услугу трансграничного перевода через СБП»