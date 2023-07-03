На Украине погиб бывший морпех США Иан Торторичи. Об этом сообщил американский телеканал CBS.

«Ветеран морской пехоты США…убит на Украине», — говорится в публикации от 1 июля.

Как уточняется, Торторичи 15 месяцев назад присоединился добровольцем к иностранному легиону Украины для участия в конфликте.

25 мая источник в российских силовых структурах сообщал, что на херсонском направлении находятся около 500 иностранных наемников. По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

В конце мая газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации (СВО) погибли 16 американских ветеранов военной службы.

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство установило факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.