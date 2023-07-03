В ЦБ сообщили о 70% внутрироссийского трафика у национального аналога SWIFT

По оценке Центробанка (ЦБ), порядка 70% внутрироссийского трафика идет через СПФС (систему передачи финансовых сообщений). В I квартале этого года через систему прошло 47 млн сообщений, а за пять месяцев этого года — уже более 82 млн, рассказала в интервью «Известиям» директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина.

«Потенциал у системы большой. Она работает с 2014 года и изначально планировалась как резервная. За эти годы у банков было время ее опробовать. В целом мы считаем, что для передачи финансовой информации по внутрироссийским операциям банки должны использовать именно российские системы. Причем это могут быть и собственные системы банков, не обязательно СПФС», — отметила директор департамента ЦБ.

До 1 октября банки должны отказаться от SWIFT и перейти на российские аналоги при обмене финансовыми сообщениями во внутренних расчетах, напомнила она.

«Сегодня в СПФС более 490 участников, в том числе свыше 120 — из 14 государств. Две трети зарубежных партнеров подключились после марта 2022 года. Есть и новые обращения о подключении к системе», — добавила Бакина.

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