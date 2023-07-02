Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края выросла до 8 км

Пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 км. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«По состоянию на 18:00 пробка 8 км, время ожидания до пяти часов», — написал он в Telegram-канале.

Очередь из автомобилей со стороны Крыма составляет 1 км, время ожидания — до 50 мин.

Ранее в этот день региональный минтранс увеличил количество постов досмотра у Крымского моста. В ведомстве сообщили, что с утра часть работников перераспределили с крымской стороны на краснодарскую.

1 июля длина пробки превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды, для помощи населению дежурил аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Позже пробка со стороны Кубани сократилась до 5 км, со стороны Крыма она составляла 300 м.