Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 5 км
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- Автомобильная пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 5 км
Пробка из автомобилей при въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края сократилась и составляет 5 км. Об этом вечером в субботу, 1 июля, сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.
«Маршрут через Крымский мост Краснодарский край – Республика Крым. По состоянию на 00:00 пробка — 5 км, время ожидания — до трех часов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Также в ведомстве сообщили, что в обратном направлении, из Крыма в Краснодарский край, пробка сократилась до 300 м. Время ожидания составляет около 20 минут.
Ранее в этот день длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке. Для помощи населению на месте организована работа аварийно-спасательного отряда Темрюкского района.
Съемочная группа «Известий» показала обстановку на Крымском мосту. На кадрах видно, как автомобили начинают движение.