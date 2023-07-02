Минтранс Крыма увеличил количество постов досмотра у Крымского моста. В Telegram-канале ведомства 2 июля сообщается, что с утра часть работников перераспределили с крымской стороны на краснодарскую.

«При постоянно прибывающем транспорте на данный момент остановили рост очереди. Ведется оптимизация досмотровых работ», — добавили в министерстве.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в Telegram-канале написал, что по состоянию на 14:00 пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края увеличилась до 8 км. Время ожидания — до пяти часов.

При этом со стороны Крыма очередь из автомобилей составляет 0,2 км, а время ожидания — 20 минут.

Накануне, 1 июля, длина автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту превысила 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды, для помощи населению дежурит аварийно-спасательный отряд Темрюкского района.

Позже пробка со стороны Кубани сократилась до 5 км, со стороны Крыма она составляла 300 м.