ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам более 858 млн рублей

ЧВК «Вагнер» получила по госконтрактам свыше 858 млрд рублей. Об этом заявил телеведущий Дмитрий Киселев в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, холдинг «Конкорд» оказал услуги на 845 млрд рублей. Обе структуры связаны с Евгением Пригожиным.

«Это не значит, что столько и заработали, но всё же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — заключил журналист.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Так, за период с мая 2022-го по май 2023 года власти направили ЧВК, в том числе на содержание и стимулирующие выплаты, больше 86 млрд рублей. Также было выделено 110 млрд 179 млн рублей на страховые выплаты.

Собственник «Конкорда» через «Военторг» за год от государства смог заработать 80 млрд рублей, заключил глава государства.

24 июня Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.