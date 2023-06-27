Путин заявил о полном обеспечении группы «Вагнер» государством

Содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством, заявил президент России Владимир Путин 27 июня на встрече с военными.

По его словам, с мая 2022 по май 2023 власти заплатили ЧВК более 86 млрд рублей.

«Между тем хочу отметить и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу», — заявил Путин.

24 июня Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Он предупредил, что мятежники понесут неминуемое наказание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России». Был принят приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для сотрудников ЧВК.