Военные учения НАТО Air Guardian-2023 в очередной раз обостряют геополитическую ситуацию, за последствия которой придется расплачиваться странам Евросоюза и не только, пишет обозреватель Сюй Хайюнь в материале «Народной ежедневной газеты» («Жэньминь Жибао») Китая от 29 июня.

Он отмечает, что учения НАТО в столь чувствительный период привлекли внимание международного сообщества, а также вызвали всеобщую озабоченность. Журналист вспоминает, как исторически НАТО демонстрировала свое влияние в международных делах тремя способами: вооруженной интервенцией, военными учениями и сдерживанием, гуманитарной помощью.

Среди них военные учения и сдерживание всегда были наиболее часто используемым и наиболее приемлемым способом «самовыражения» НАТО. Вокруг России организация проводила вдвое больше учений с момента ухудшения отношений НАТО–РФ. При этом каждые учения альянса всегда провоцировали ответные российские учебные маневры, и этот раз не исключение.

«Air Guardian-2023 — одно из многих военных учений, проводимых НАТО для сдерживания России. Однако эти так называемые «самые масштабные» военно-воздушные учения в истории позволили миру увидеть, как НАТО попала в бесконечную петлю «военные учения плюс сдерживание» и не может выбраться из нее», — пишет Сюй Хайюнь.

Автор материала уверен, это нанесет серьезный ущерб европейской безопасности, а также добавит неопределенности в размеренность и стабильность во всем мире.

«Конфликт между Россией и Украиной уже спровоцировал мировой продовольственный и энергетический кризисы, и если новый виток кризиса затянется, европейская экономика рухнет еще ниже. Различные политические, социальные, культурные и расовые проблемы в Европе усугубятся. Евросоюзу придется заплатить существенную цену, когда даже сторонние страны могут пострадать от своеволия НАТО», — подчеркнул журналист.

13 июня президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами упрекнул альянс в обмане о расширении на восток. Он указал, что НАТО знает о создании угрозы для РФ, но целенаправленно действует при всех попытках России наладить нормальные отношения.

1 июня военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, напомнил, что НАТО всегда воспринимало Россию как врага. Вместо того чтобы налаживать диалог с Москвой после распада СССР, альянс строил планы по расширению зоны своего влияния.

11 октября 2022 года глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России.

21 сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса намерены усилить давление на Российскую Федерацию. В то же время он указал, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией и не будет прибегать к безрассудной ядерной риторике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.