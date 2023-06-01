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Военный историк оценил информацию о секретном плане НАТО на случай войны с РФ

Военный историк Кнутов: нет ничего нового в том, что НАТО строит планы на случай войны с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Antti Aimo-Koivisto
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НАТО всегда воспринимало Россию как врага. Вместо того чтобы налаживать диалог с Москвой после распада СССР, альянс строил планы по расширению зоны своего влияния. Об этом 1 июня «Известиям» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

30 мая обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис написал, что Североатлантический альянс подготовил секретный план «на тысячи страниц» на случай возможного военного столкновения с Россией и планирует обсудить его на саммите в июле.

«НАТО никогда не относилось к России как к дружественному государству. Более того в 1990-е годы Россия проявляла инициативу — может ли она вступить в НАТО? НАТО отвечало отказом. Это было и при президенте [РФ Борисе] Ельцине, и при президенте [РФ Владимире] Путине», — сказал историк.

Он подчеркнул, что отказ звучал по причине того, что НАТО всегда смотрело на Россию как на очень большое и самостоятельное государство, способное в случае вступления в блок подчинить его себе.

Собеседник «Известий» напомнил, что одним из самых известных планов НАТО против СССР был «Дропшот», при котором 1 января 1957 года должны были быть нанесены удары по многим городам Советского Союза с помощью атомного оружия и обычных средств поражения.

«В 1990-е годы, несмотря на то что Россия отказалась от коммунистических идей, распались и Варшавский договор, и Советский Союз, НАТО вместо того, чтобы строить партнерские отношения с РФ, начало расширение на восток с прицелом в будущем подойти к границам нашей страны. Так что эти планы существуют давно. То, что в июле на саммите будет обсуждаться, это не новость. Это закономерный процесс, к сожалению», — заключил Кнутов.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 19 мая отмечал, что страны Североатлантического альянса усиливают свое присутствие у границ России. Он заявил, что из-за этого формируются дополнительные угрозы.

В тот же день заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Североатлантический альянс готовится к военному противостоянию с Россией, поэтому размещает оружие у границ РФ в последние годы. По его словам, альянс готов к прямой конфронтации.

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