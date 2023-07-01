Реклама
Прямой эфир
Мир
В Совфеде назвали оторванными от реальности условия Зеленского для диалога с РФ
Армия
Источник сообщил о пресечении попыток ВСУ перейти в контрнаступление в ДНР
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Токмака выросло до двух
Политика
В Госдуме назвали правовым беспределом задержание в Польше российского хоккеиста
Мир
Global Times сообщила о завершении испытаний Китаем самых быстрых поездов в мире
Общество
СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии
Мир
В ходе беспорядков во Франции разграблены 250 банков и 200 магазинов
Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства ДТП под Саратовом
Интернет и технологии
Twitter ограничит возможность бесконечно листать ленту
Происшествия
Воздушный шар с людьми на борту упал в Махачкале
Спорт
Чемпион мира по футболу Фабрегас завершил карьеру
Происшествия
Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе под Саратовом
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 10

Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в РФ

Глава ЦРУ Бернс: ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в России создает возможности для вербовки агентов из числа недовольных граждан. Такие слова главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса передало в субботу, 1 июля, агентство Reuters.

Выступая в британо-американском Фонде Дитчли Бернс заявил, что среди населения РФ якобы растет недовольство в связи с действиями в зоне спецоперации на Украине, что и может позволить вербовать таких граждан.

«Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение — по сути, это служба разведки. Мы не позволим ей пропасть даром», — заявил он.

Вред сумасшедшего: кем СБУ пополняет диверсионное подполье в России
Неонацисты пытаются подружиться с исламскими радикалами ради терактов

Ранее, 26 июня, зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве.

Она указала, что для достижения этих целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. Также агитационные листовки регулярно расклеиваются у постпредства и его жилкомплекса.

На следующий день бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал, что нередко американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов даже через объявления в газетах. При этом он предположил, что сотрудников российского дипкорпуса завербовать не так просто.

15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

На следующий день, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023