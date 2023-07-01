Глава ЦРУ увидел возможность для вербовки шпионов в РФ

Ситуация в России создает возможности для вербовки агентов из числа недовольных граждан. Такие слова главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса передало в субботу, 1 июля, агентство Reuters.

Выступая в британо-американском Фонде Дитчли Бернс заявил, что среди населения РФ якобы растет недовольство в связи с действиями в зоне спецоперации на Украине, что и может позволить вербовать таких граждан.

«Это недовольство создает для нас в ЦРУ возможность, которая выпадает раз в поколение — по сути, это служба разведки. Мы не позволим ей пропасть даром», — заявил он.

Ранее, 26 июня, зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве.

Она указала, что для достижения этих целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. Также агитационные листовки регулярно расклеиваются у постпредства и его жилкомплекса.

На следующий день бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал, что нередко американские спецслужбы пытаются вербовать российских дипломатов даже через объявления в газетах. При этом он предположил, что сотрудников российского дипкорпуса завербовать не так просто.

15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

На следующий день, 16 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.