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В постпредстве России при ООН сообщили о попытках США вербовать дипломатов

Постпредство при ООН: спецслужбы США активизировали попытки вербовки российских дипломатов
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sean Kilpatrick
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Спецслужбы США пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве при ООН. Об этом заявила зампостпреда России при организации Мария Заболоцкая 26 июня на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

«Представленная нами обновленная информация указывает на то, что к нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов», — приводятся ее слова в публикации.

По мнению Заболоцкой, таким образом можно объяснить «навязчивые вербовочные подходы местных спецслужб» к сотрудникам на улице и в аэропорту. Она указала, что для достижения подобных целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. К примеру, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР. Также агитационные листовки регулярно расклеиваются у постпредства и его жилкомплекса, добавила Заболоцкая.

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15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Телеканал также привел слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними.

На следующий день, 16 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.

17 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки ЦРУ вести агитационную и вербовочную деятельность в РФ не останутся без должного ответа российской стороны. Она обратила внимание на то, что такие шаги показывают уровень полета мысли США и являются индикатором резко возросшей активности на этом треке государства, являющегося недружественным.

Еще 23 ноября прошлого года газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление замглавы ЦРУ Дэвида Марлоу написала о планах ведомства вербовать граждан РФ, недовольных специальной военной операцией на Украине. Отмечалось, что ЦРУ «открыто к сотрудничеству» и «ищет по всему миру» россиян из этой категории.

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