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Бывший контрразведчик рассказал об особенностях вербовки спецслужб США

Генерал-майор Михайлов: спецслужбы США пытаются вербовать дипломатов РФ через объявления в газетах
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/US Joint Staff
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Американские спецслужбы нередко ведут себя бестактно, пытаясь вербовать российских дипломатов даже через объявления в газетах. Об этом генерал-майор ФСБ в запасе, бывший контрразведчик Александр Михайлов рассказал во вторник, 27 июня.

«Для американцев это норма. Они считают, что можно просто подойти к дипломату и получить от него всё, что хочешь. Спецслужбы США вообще ведут себя очень беспардонно. Мы помним, что периодически они начинают набирать людей для работы через объявления в газетах. Периодически приглашают на работу носителей русского языка», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Михайлов отметил, что американские спецслужбы рассматривают возможность привлечения дипломатов в качестве агентуры. При этом он предположил, что сотрудников российского дипкорпуса завербовать не так просто.

«С другой стороны, естественно, наверняка этого знать нельзя. Информация появляется только после разоблачения агента, так что эта тема для нас закрыта с точки зрения оценки», — заключил эксперт.

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Накануне зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются вербовать российских дипломатов, работающих в постпредстве, передает RT.

Она указала, что для достижения этих целей используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и видеохостингах. Так, на YouTube крутятся видеоролики с призывами к сотрудничеству с ФБР. Также агитационные листовки регулярно расклеиваются у постпредства и его жилкомплекса.

15 мая телеканал CNN указал на попытки ЦРУ вербовки россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram. Сотрудники разведслужбы создали канал и опубликовали видео на русском языке, которое заканчивается инструкциями о том, как анонимно и безопасно связаться с ЦРУ.

Телеканал также привел слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними.

На следующий день, 16 мая, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию. Он заявил, что российские спецслужбы мониторят действия ЦРУ.

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