В Кремле заявили о мониторинге российскими спецслужбами действий ЦРУ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сведения о том, что ЦРУ предлагало россиянам передавать информацию

«Пока не обращали внимания. Убежден, что наши спецслужбы мониторят и это пространство тоже. Мы знаем, что и ЦРУ, и западные службы не ослабляют активности на территории нашей страны», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пытается вербовать россиян путем размещения пропагандистских видеороликов в мессенджере Telegram.

Так, телеканал привел слова чиновника, который рассказал, что ЦРУ надеются, что россияне, имеющие доступ к ценной информации, свяжутся с ними.

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