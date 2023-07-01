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На 66-м этаже небоскреба в Бруклине построили одну из самых высоких площадок для баскетбола

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В США откроют одну из самых высоких площадок для баскетбола в мире. Поле для игры построили на 66-м этаже небоскреба в Бруклине. Площадка находится на высоте почти 192 м. 93-этажное жилое здание планируют сдать в 2024 году, передает телеканал «Известия». Сама башня возвышается более чем на 304 м над землей. Как рассказал журналистам застройщик, этот район будет называться Эмпайр-стейт-билдинг в Бруклине.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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