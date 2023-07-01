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Скончался пострадавший в ДТП в Свердловской области младенец

СК: умерла пострадавшая в ДТП в Свердловской области пятимесячная девочка
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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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Пятимесячная девочка, пострадавшая в пятницу в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, умерла, возбуждено уголовное дело, 1 июля сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области.

«30 июня в 17:00 (15:00 мск) на 66-м км федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень произошло лобовое столкновение автомобилей Chevrolet и Honda. Пострадали девять человек, из них — пятеро детей», — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, водитель 2004 года рождения, управляя Chevrolet, выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Honda.

В аварии пострадали девять человек. В больнице, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь, скончалась пятимесячная девочка.

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Следственным отделом по городу Заречный СУ СКР по Свердловской области в отношении водителя Chevrolet возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека»).

Накануне в Липецкой области в результате столкновения легковушки с автобусом пострадали четыре человека, в том числе двое детей. С различными травмами их госпитализировали.

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