Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП с автобусом в Липецкой области

В Хлевенском районе Липецкой области в результате столкновения легковушки с автобусом пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональная ГИБДД УМВД России.

Авария произошла 29 июня на трассе М-4 «Дон». Столкнулись легковой Volkswagen с 54-летним мужчиной за рулем и автобус Mercedes, которым управлял 60-летний водитель, пишет LipetskMedia.

В результате ДТП пострадали четыре пассажира легковушки, в том числе двое детей в возрасте девяти и 12 лет. С различными травмами их доставили в больницу.

Как уточняет GOROD48, в тот же вечер на той же трассе, но в Задонском районе региона случилась еще одна авария с пострадавшим. Легковой Nissan вылетел с дороги и перевернулся, 39-летнего водителя доставили в больницу с травмами.

28 июня на 22-м км федеральной трассы А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский столкнулись ВАЗ-2107 и Volkswagen Polo. От удара «семерка» загорелась. Оба водителя погибли на месте.