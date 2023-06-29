Два человека погибли в лобовом ДТП в Волгоградской области
В Городищенском районе Волгоградской области в результате столкновения легковых авто погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Авария произошла вечером в среду, 28 июня, на 22-м км федеральной трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. Предварительно установлено, что 42-летний водитель ВАЗ-2107 выехал на встречку и врезался в Volkswagen Polo под управлением 48-летнего мужчины.
Как пишет ИА «НовостиВолгограда.ру», от удара «семерка» загорелась. Оба водителя скончались на месте от полученных травм.
Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.
26 июня в Самарской области из-за столкновения легкового автомобиля и фуры на трассе М-5 «Урал» погибли два человека, трое пострадали. Известно, что в числе жертв аварии была 14-летняя девочка.