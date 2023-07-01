ФК «Севилья» выставил на продажу игроков основного состава из-за долгов

Испанский футбольный клуб «Севилья», накопивший €90 млн долгов, выставил на трансфер игроков основного состава, сообщила 30 июня газета Marca.

Президент клуба Пепе Кастро заявил спортивному руководству о задолженности в €90 млн, следовательно, весь состав команды объявлен подлежащим трансферу. Команду нужно продавать, но одной или двух крупных продаж будет недостаточно, указало издание.

В список игроков, которые могут покинуть «Севилью» в ближайшее время, входят Юссеф Эн-Несери, Танги Ньязу, Лукас Окампос, Яссин Буну, добавил «Спорт-Экспресс».

19 июня сборная Испании по футболу обыграла в финальном матче хорватов и стала победительницей Лиги наций. Игра завершилась серией пенальти со счетом 4:5.

Ранее, 1 июня, состоялся финал Лиги Европы, в котором испанский футбольный клуб «Севилья» стал чемпионом Лиги Европы, обыграв в финале итальянскую «Рому». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, исход матча решился в серии пенальти.