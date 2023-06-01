«Севилья» в седьмой раз стала победителем Лиги Европы
Испанский футбольный клуб «Севилья» стал чемпионом Лиги Европы, обыграв в финале итальянскую «Рому» в серии пенальти. Игра состоялась в ночь на 1 июня в Будапеште.
Основное время матча закончилось со счетом 1:1. Со стороны «Ромы» на 35-й минуте отличился Пауло Дибала. Позже Джанлука Манчини забил автогол, тем самым сравняв счет команд, сообщает «Спорт-Экспресс».
Исход встречи определился в серии пенальти. С результатом 4:1 победу одержал испанский клуб. Таким образом, он в седьмой раз стал обладателем трофея.
Ранее, 18 мая, «Севилья» обыграла «Ювентус» в полуфинале Лиги Европы. Их встреча завершилась со счетом 2:1.