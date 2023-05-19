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«Севилья» обыграла «Ювентус» и вышла в финал Лиги Европы

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Joaquin Corchero
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Матч полуфинала Лиги Европы, в котором встретились команды «Севилья» и «Ювентус» завершился со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. Матч состоялся в четверг, 18 мая.

Основное время встречи завершилось ничьей: счет открыл нападающий гостей Душан Влахович, позже полузащитник хозяев Сусо сравнял его. Выйти вперед команде «Севилья» удалось только в дополнительное время благодаря Эрику Ламелу, сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам двухматчевого противостояния испанская «Севилья» вышла в финал Лиги Европы. 31 мая 2023 года в Будапеште она сыграет с итальянской командой «Рома».

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Ранее, 13 апреля, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в последний момент упустил шанс обойти «Севилью» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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