«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Севильей» из-за автоголов

ФК «Манчестер Юнайтед» в последний момент упустил шанс обойти «Севилью» в матче 1/4 финала Лиги Европы. Встреча состоялась в четверг, 13 апреля, и завершилась со счетом 2:2.

У англичан дубль оформил полузащитник Марсель Забитцер (14-я и 21-я минуты). С таким преимуществом команда продержалась почти до конца игры, однако на 84-й минуте Тирелл Маласия забил гол в собственные ворота. Вскоре то же самое сделал Харри Магуайр (90+3) и сравнял счет.

В следующий раз «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» поборются за место в финале на домашнем поле испанцев 20 апреля.

Ранее, 16 февраля, ничьей завершилась встреча ФК «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» в первом матче стыкового раунда Лиги Европы. Во время игры полузащитник каталонской команды Педри получил травму. Вместо него вышел Серхи Роберто.

До этого, 23 ноября, руководство «Манчестер Юнайтед» подтвердило, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи для развития команды после 17-летнего правления. Предложением заинтересовалась компания Apple.