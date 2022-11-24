The Daily Star рассказала о намерениях Apple купить «Манчестер Юнайтед»

Американская компания Apple рассматривает возможность приобретения английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом 24 ноября пишет The Daily Star без указания источника информации.

Отмечается, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук готов предложить за клуб £5,8 млрд и в настоящий момент изучает возможную выгоду, которую получит после покупки. В скором времени, говорится в статье, он намерен начать переговоры с банками, которые займутся продажей.

Нынешние владельцы «МЮ», семья Глейзеров, хотят получить от продажи €9,6 млрд, однако им сообщили, что продать клуб за такую сумму в данный момент невозможно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 23 ноября, руководство «Манчестер Юнайтед» подтвердило, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи для развития команды после 17-летнего правления.

На следующий день, 24 ноября, Дэвид Бекхэм заявил о готовности рассмотреть вопрос о поддержке нового потенциального владельца.

23 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду. ФК поблагодарил футболиста за огромный вклад в два периода на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».