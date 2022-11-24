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The Daily Star рассказала о намерениях Apple купить «Манчестер Юнайтед»

The Daily Star: Apple рассматривает возможность покупки «Манчестер Юнайтед»
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Фото: Getty Images/ Christopher Furlong
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Американская компания Apple рассматривает возможность приобретения английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом 24 ноября пишет The Daily Star без указания источника информации.

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Отмечается, что главный исполнительный директор Apple Тим Кук готов предложить за клуб £5,8 млрд и в настоящий момент изучает возможную выгоду, которую получит после покупки. В скором времени, говорится в статье, он намерен начать переговоры с банками, которые займутся продажей.

Нынешние владельцы «МЮ», семья Глейзеров, хотят получить от продажи €9,6 млрд, однако им сообщили, что продать клуб за такую сумму в данный момент невозможно, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 23 ноября, руководство «Манчестер Юнайтед» подтвердило, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи для развития команды после 17-летнего правления.

На следующий день, 24 ноября, Дэвид Бекхэм заявил о готовности рассмотреть вопрос о поддержке нового потенциального владельца.

23 ноября «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду. ФК поблагодарил футболиста за огромный вклад в два периода на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».

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