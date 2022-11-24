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Дэвид Бекхэм готов стать совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед»

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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Дэвид Бекхэм готов рассмотреть вопрос о поддержке нового потенциального владельца футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», который решит приобрести клуб, пишет 23 ноября The Financial Times.

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Отмечается, что Бекхэм открыт для обсуждения с теми, кто серьезно относится к возможной покупке клуба, предлагая взамен финансовую и общественную поддержку со своей стороны. Как пишет издание, сам Бекхэм не смог бы позволить себе купить клуб напрямую, однако он мог бы захотеть стать частью «инвестиционного консорциума».

Ранее, 23 ноября, английский ФК «Манчестер Юнайтед» (МЮ) подтвердил, что владельцы клуба семья Глейзеров рассматривают вариант его продажи для развития клуба после 17-летнего правления.

За день до этого футбольный клуб расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду. ФК поблагодарил футболиста за огромный вклад в два периода на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».

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