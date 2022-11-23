ФК «Манчестер Юнайтед» заявил о рассмотрении вариантов продажи клуба

Английский ФК «Манчестер Юнайтед» (МЮ) подтвердил, что владельцы клуба рассматривают вариант его продажи для развития клуба. Об этом в среду, 23 ноября, сообщила пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед», который принадлежит семье американских бизнесменов Глейзеров, объявил о «процессе изучения стратегических альтернатив для ускорения роста».

«Поскольку мы стремимся продолжать развивать историю успеха клуба, правление поручило провести тщательную оценку стратегических альтернатив. Мы оценим все варианты, чтобы гарантировать, что мы наилучшим образом обслуживаем наших болельщиков и что «Манчестер Юнайтед» максимально использует значительные возможности роста, доступные клубу сегодня и в будущем», — приводит слова Аврама и Джоэля Глейзеров пресс-служба клуба.

Согласно заявлению клуба, эта оценка будет включать в себя несколько инициатив по укреплению клуба, включая реконструкцию стадиона и инфраструктуры, а также расширение коммерческих операций клуба. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» уточнило, что данный процесс не гарантирует заключение какой-либо сделки.

Кроме того, клуб не намерен делать дальнейших заявлений до тех пор, пока совет директоров не одобрит конкретную сделку или другое решение, требующее официального объявления.

Накануне «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Криштиану Роналду. ФК поблагодарил футболиста за огромный вклад в два периода на домашнем стадионе клуба «Олд Траффорд».

Позднее Роналду выступил с заявлением, в котором сказал, что для него пришло время новых вызовов. Футболист также пожелал клубу всего наилучшего.

13 ноября Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате. Футболист также сообщил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

Тогда сообщалось, что МЮ подготовит ответ на это интервью Роналду.