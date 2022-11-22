Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»

Португальский футболист Криштиану Роналду во вторник, 22 ноября, выступил с заявлением после расторжения контракта с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» (МЮ).

«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к соглашению о расторжении контракта. Я люблю «Манчестер Юнайтед» и его фанатов. Это никогда не изменится», — приводит его слова спортивный журналист, репортер Sky Sport Italy Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

По словам Роналду, сейчас пришло время новых вызовов. Футболист также пожелал МЮ всего наилучшего.

О том, что «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с нападающим Роналду, сообщили в пресс-службе ФК ранее в этот день. Отмечалось, что данное решение было принято по взаимному согласию.

13 ноября Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил, что «Манчестер Юнайтед» пытался вынудить его покинуть клуб на фоне неудач команды на международной арене и в национальном чемпионате. Футболист также сообщил, что не уважает главного тренера ФК Эрика тен Хаага, потому что тот не проявляет уважения к нему.

Роналду перешел в МЮ из итальянского «Ювентуса» летом 2021 года. До этого, с 2003 по 2009 год, он также выступал за «Манчестер Юнайтед».

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.