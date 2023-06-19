Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций

Сборная Испании по футболу обыграла в финальном матче хорватов и стала победительницей Лиги наций. Игра состоялась в ночь на 19 июня и завершилась серией пенальти со счетом 4:5.

Основное и дополнительное время матча закончились со счетом 0:0. Исход финала решился в серии пенальти, главный удар нанес Даниэль Карвахаль, сообщает «Спорт-Экспресс».

Для Испании этот финал турнира — второй подряд. В прошлом году она уступила Франции со счетом 1:2. Для тренера Луиса де ла Фуэнте этот трофей стал первым со сборной Испании.

«Это исключительные футболисты. У нас нет игроков стартового состава и тех, кто выходит на замену. У нас 23 суперталанта. Когда у тебя такая команда, главное — суметь ею воспользоваться», — приводила газета слова де ла Фуэнте после выхода его команды в финал.

Ранее, 1 июня, состоялся финал Лиги Европы, в котором испанский футбольный клуб «Севилья» стал чемпионом Лиги Европы, обыграв в финале итальянскую «Рому». Основное время матча закончилось со счетом 1:1, исход матча решился в серии пенальти.