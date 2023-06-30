Участники беспорядков во Франции ограбили магазин Apple в Страсбурге

Магазин Apple Store разграблен во французском Страсбурге на фоне беспорядков, вызванных убийством полицейским подростка. Об этом 30 июня сообщает BFM.

Как следует из видео, опубликованного в Twitter телеканала, участники погрома выкидывают предметы из окон магазина на площади Клебер. Очевидцы сбегаются и собирают гаджеты.

Из соображений безопасности был оцеплен торговый центр Les Halles.

Ранее в пятницу французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что личности тех, кто призывает к протестам, будут устанавливать через соцсети. Он отметил, что уже задержаны сотни участников беспорядков. Треть задержанных — подростки, которые переносят сюжеты видеоигр на улицы, подчеркнул глава государства.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции указали, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского. Прокурор Паскаль Марш подчеркнул, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ходе беспорядков в ночь на 30 июня были задержаны по меньшей мере 875 участников.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — в городах Франции появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.