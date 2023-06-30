Во Франции установят личности призывающих к протестам через соцсети

Власти Франции будут устанавливать личности тех, кто призывает к протестам, через соцсети, заявил президент страны Эммануэль Макрон 30 июня.

«Мы заметили на многих платформах <...> призывы к организации агрессивных акций, а с другой — попытки «подражания насилию», что среди молодежи приводит к своего рода отрыву от реальности», — сообщил французский лидер на заседании оперативного штаба по борьбе с беспорядками, трансляция которого велась в Twitter.

Макрон отметил, что треть задержанных — это молодые люди. По его словам, подростки переносят сюжеты видеоигр на улицы, которыми они «отравлены».

Президент Франции заявил, что в ближайшие часы будет организована работа по удалению наиболее провокационного контента. Государственные службы будут выявлять личности тех, кто использует эти социальные сети для призывов к беспорядкам и усугубления насилия, уточнил Макрон.

Французский лидер также распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, которые в наибольшей степени затронуты беспорядками.

Кроме того, министр-делегат по вопросам жилищной политики Оливье Клейн допустил, что президент Франции может объявить чрезвычайное положение.

Беспорядки начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции указали, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Прокуратура Нантера потребовала временного заключения под стражу полицейского, который совершил преступление. Прокурор Паскаль Марш подчеркнул, что условия для применения оружия полицейским соблюдены не были.

В ходе беспорядков в ночь с 29 на 30 июня были задержаны по меньшей мере 875 участников.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.