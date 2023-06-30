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Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси
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Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Авиакомпания «Азимут» увеличит частоту рейсов Москва — Тбилиси, сообщил перевозчик 30 июня в своем Telegram-канале. Самолеты вылетают из аэропорта Внуково.

«В настоящее время рейсы выполняются каждое утро, а с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время», — говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться два раза в день семь дней в неделю.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

Российский перевозчик «Азимут» получил разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу, 19 мая, самолет авиакомпании совершил первый прямой рейс из столицы РФ. При этом в тот же день стало известно, что Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей РФ и Грузии, выдала разрешение на выполнение полетов Georgian Airways.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая. Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси.

Позже, 26 мая, российский лидер отметил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну.

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