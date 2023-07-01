С 1 июля в ряде регионов повысят зарплаты бюджетникам

С 1 июля заработная плата в ряде российских регионов будет повышена по решению местных властей. Надбавки ждут учителей, медработников и сотрудников других бюджетных организаций.

Новые меры поддержки анонсировали, в частности, в Московской области. В регионе зарплату проиндексируют на 8−10%. Прибавку от 5 тыс. до 53 тыс. рублей в общей сложности получат более 110 тыс. человек. Ее размер будет зависеть от специальности и стажа.

Более чем на 10 тыс. рублей вырастет зарплата врачей, научных сотрудников и преподавателей вузов. Чуть меньше будут доплачивать среднему медицинскому персоналу и соцработникам.

Кроме того, специальные доплаты предусмотрены для работников 10 лучших колледжей Подмосковья. Прибавка затронет более 1,7 тыс. педагогов, мастеров производственного обучения и учителей детских школ искусств.

Также доплаты получат работающие врачи-пенсионеры Алтайского края. Размер надбавки составит 9 тыс. рублей, для фельдшеров и медсестер старшего возраста — 6 тыс. рублей.

Индексация зарплат ждет и бюджетников Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Повышение заработка могут ожидать педагоги детских садов и учителя школ, преподаватели вузов, медики, работники организаций культуры и сотрудники социальных служб. С начала июля их зарплата будет складываться из федеральных 17 866,2 рубля с добавлением повышающих коэффициентов.

Помимо этого, с 1 июля повышение зарплат ждет работников банковской сферы по всей стране. Прибавка составит 10% от текущей заработной платы.

Ранее «Известия» сообщали, что с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда в России повысят на 18,5%, а к 2030 году он должен вырасти как минимум вдвое. Ожидается, что индексация будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпа роста зарплат в целом.