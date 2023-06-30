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Чернышенко заявил об активной интеграции новых регионов России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новые регионы России активно вливаются в социально-экономическое и правовое пространство страны. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил в пятницу, 30 июня, в ходе совещания по развитию этих территорий.

«Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России», — цитирует вице-премьера сайт kp.ru.

Чернышенко напомнил, что правительство утвердило программу социально-экономического развития новых регионов, которая включает в себя комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов и реализацию социальных мер поддержки.

Он напомнил, что президент страны Владимир Путин ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях.

Система укрепления: Путин отметил проблемы с управлением в новых регионах
И призвал «с теплотой, с заботой» оказывать необходимую помощь жителям этих субъектов

Ранее, 28 июня, сообщалось, что МИД РФ планирует открыть представительства в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Дипведомство намерено внести изменения в перечень территориальных органов — представительств министерства на территории РФ и добавить в него представительства в Донецке и Луганске.

Ранее, 24 июня, Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России. Этот закон предусматривает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, в который входят особенности градостроительства и землепользования, а также налоговые льготы, применение процедуры свободной таможенной зоны.

В апреле Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное. Кроме того, он потребовал активно работать для повышения уровня жизни в новых субъектах федерации.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.

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