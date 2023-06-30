Чернышенко заявил об активной интеграции новых регионов России

Новые регионы России активно вливаются в социально-экономическое и правовое пространство страны. Об этом заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил в пятницу, 30 июня, в ходе совещания по развитию этих территорий.

«Новые регионы активно интегрируются в социально-экономическое и правовое пространство России», — цитирует вице-премьера сайт kp.ru.

Чернышенко напомнил, что правительство утвердило программу социально-экономического развития новых регионов, которая включает в себя комплексное восстановление инфраструктуры, запуск инструментов федеральных программ и национальных проектов и реализацию социальных мер поддержки.

Он напомнил, что президент страны Владимир Путин ставил задачу по достижению среднероссийских показателей уровня жизни на новых территориях.

Ранее, 28 июня, сообщалось, что МИД РФ планирует открыть представительства в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Дипведомство намерено внести изменения в перечень территориальных органов — представительств министерства на территории РФ и добавить в него представительства в Донецке и Луганске.

Ранее, 24 июня, Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России. Этот закон предусматривает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, в который входят особенности градостроительства и землепользования, а также налоговые льготы, применение процедуры свободной таможенной зоны.

В апреле Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное. Кроме того, он потребовал активно работать для повышения уровня жизни в новых субъектах федерации.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.