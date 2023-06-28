МИД РФ намерен открыть представительства в Донецке и Луганске

МИД РФ планирует открыть представительства в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Соответствующий проект приказа опубликовали в среду, 28 июня, на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе указано, что дипведомство намерено внести изменения в перечень территориальных органов — представительств министерства на территории РФ и добавить в него представительства в Донецке и Луганске.

Ранее, 24 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) на территории новых регионов России. Этот закон предусматривает особый режим предпринимательской деятельности в СЭЗ, в который входят особенности градостроительства и землепользования, а также налоговые льготы, применение процедуры свободной таможенной зоны.

В апреле Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное. Кроме того, он потребовал активно работать для повышения уровня жизни в новых субъектах Федерации.

30 сентября 2022 года республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.