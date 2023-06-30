Хабаровские площадки для керлинга признали одними из лучших в России

Площадки по занятию керлингом в Хабаровском крае стали одними из лучших в России. Федерация керлинга страны подвела итоги конкурса. Хабаровский край занял третье место. На втором расположился Пермский край, а на первом — Красноярский край.

Регионы, которые приняли участие в конкурсе, получат средства на приобретение инвентаря и оборудования для развития этого вида спорта, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на правительство Хабаровского края.

В региональном министерстве спорта рассказали, что мероприятия по популяризации керлинга проводят в крае регулярно. Сначала мастер-классы организовывали на набережной Хабаровска в новогодние праздники. Это делалось для того, чтобы привлечь детей и взрослых к занятиям «шахматами на льду».

В этом году игры проводили на площади имени Ленина в Хабаровске. В течение трех дней спортсмены состязались в мини-турнире на Кубок Деда Мороза.

Агентство уточняет, что федерацию керлинга в Хабаровском крае создали три года назад. Сейчас при краевой школе «Амур» открыто отделение по этому виду спорта. Его воспитанники в этом сезоне завоевали три золотые медали первенства Дальнего Востока.

Ранее стало известно, что всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов. Соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр 2026 года в Милане.