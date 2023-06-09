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Минспорт анонсировал проведение Всероссийской Спартакиады в феврале 2024-го

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года на территории пяти субъектов, следует из релиза Минспорта от 9 июня.

Известно, что соревнования будут проходить по программе Олимпийских игр 2026 года в Милане. Так, награждение победителей будет проводиться по 16 дисциплинам, в их числе биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт и другие. Всего будет разыграно 108 комплектов наград.

«Всероссийская Спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи — одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны», — отметил зампред правительства Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, Чернышенко добавил, что при проведении соревнований будут задействованы те арены, которые уже принимали крупные международные турниры — они являются наследием России.

Глава Минспорта Олег Матыцин, в свою очередь, отметил важность проведения мероприятий такого уровня и выразил надежду, что организация будет такой же, как при подготовке к Всероссийской Спартакиаде летом 2022-го.

«Для спортсменов Спартакиада станет важным внутрироссийским стартом, где можно оценить свой уровень подготовки и конкурировать с сильнейшими. Для нас в приоритете формирование сильной национальной системы спорта, и Спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря сезона», — сказал глава ведомства.

Церемонии открытия и закрытия мероприятия состоятся в Челябинске. Сама Спартакиада будет проводиться в Краснодарском крае, Челябинске, Свердловской, Тюменской области и Красноярском крае.

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Ранее, 4 июня, в России прошел крупнейший в мире полумарафон «ЗаБег.РФ». Он стал самым масштабным спортивным мероприятием такого вида в мире — участие в нем приняли 160 тыс. человек из 89 городов страны. Полумарафон проводился в стране уже седьмой раз, однако впервые к России присоединились и другие страны — Армения, Киргизия, Таджикистан и Белоруссия.

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