Завершившийся в России полумарафон «Забег.РФ» собрал рекордные 160 тыс. участников

В России завершился полумарафон «Забег.РФ». Он стал самым масштабным спортивным мероприятием такого вида в мире — участие в нем приняли 160 тыс. человек из 89 городов страны.

О том, как проходил марафон в Москве, рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас 4 июня.

Для всех участвующих старт был один, разница — в дистанциях. Оценить свои силы в забеге могли как профессионалы и новички, так и дети. Участие приняли даже космонавты — перед забегом они дали напутствие бегунам.

«Лидеры забега уже далеко впереди. Здесь, в хвосте колонны, бегут те, кому призовые места абсолютно не важны. Главную победу эти люди уже совершили — встали рано утром в воскресенье с дивана и пришли на старт. Смотрите какие довольные! Бегут!» — поделился корреспондент.

Руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу рассказала о географии мероприятия и цели его проведения. Полумарафон проводится в стране уже седьмой раз, однако впервые к России присоединились и другие страны.

«Бежит 160 тыс. человек, В Армении, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии люди вышли на старт забега под новым названием One Run. Самые крупные забеги проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Питере стартует 18 тыс. человек, в Москве — 17 тыс.» — рассказала Шойгу.

Между тем Тамошаускас пообщался с бегунами и узнал их впечатления от забега. Многие признаются, что бег — это тот еще труд. Несмотря на усталость, участники добегают до финишной, преодолевая себя.

«Это мой третий забег. Тяжело! Это работа над собой, и когда ты это сделал - гордость!» — поделилась одна из участниц.

В Москве победителем на дистанции 21,1 км стал Александр Доморников, он показал время 1 час 8 минут и 32 секунды. Среди женщин лучшего результата достигла Оксана Акименкова — она пробежала дистанцию за 1 час 19 минут и 2 секунды. Каждый из участвующих получил на память брендированную футболку.