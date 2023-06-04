Реклама
Прямой эфир
Политика
В Кремле рассказали, сколько времени Путин уделяет работе
Мир
Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США
Экономика
СМИ назвали Россию единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР 10 ракет из РСЗО
Мир
Экс-советник Кучмы Соскин заявил о «внутреннем фронте» на Украине против Зеленского
Политика
Песков допустил повышение напряженности из-за характеристик поставляемого Киеву оружия
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Армия
ВС РФ поразили авиатехнику и хранилища с вооружением на военных аэродромах Украины
Экономика
Политолог указал на отсутствие гарантий для экономики США после поднятия госдолга
Общество
Дети из Белгородской области отправились на отдых в Крым
Мир
Несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии
Мир
В Италии назвали экономическую причину будущего распада Украины

Завершившийся в России полумарафон «Забег.РФ» собрал рекордные 160 тыс. участников

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России завершился полумарафон «Забег.РФ». Он стал самым масштабным спортивным мероприятием такого вида в мире — участие в нем приняли 160 тыс. человек из 89 городов страны.

О том, как проходил марафон в Москве, рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас 4 июня.

Для всех участвующих старт был один, разница — в дистанциях. Оценить свои силы в забеге могли как профессионалы и новички, так и дети. Участие приняли даже космонавты — перед забегом они дали напутствие бегунам.

«Лидеры забега уже далеко впереди. Здесь, в хвосте колонны, бегут те, кому призовые места абсолютно не важны. Главную победу эти люди уже совершили — встали рано утром в воскресенье с дивана и пришли на старт. Смотрите какие довольные! Бегут!» — поделился корреспондент.

Руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу рассказала о географии мероприятия и цели его проведения. Полумарафон проводится в стране уже седьмой раз, однако впервые к России присоединились и другие страны.

«Бежит 160 тыс. человек, В Армении, Киргизии, Таджикистане и Белоруссии люди вышли на старт забега под новым названием One Run. Самые крупные забеги проходят в Москве и Санкт-Петербурге. В Питере стартует 18 тыс. человек, в Москве — 17 тыс.» — рассказала Шойгу.

Между тем Тамошаускас пообщался с бегунами и узнал их впечатления от забега. Многие признаются, что бег — это тот еще труд. Несмотря на усталость, участники добегают до финишной, преодолевая себя.

«Это мой третий забег. Тяжело! Это работа над собой, и когда ты это сделал - гордость!» — поделилась одна из участниц.

ЗОЖ к горлу: как россияне представляют себе здоровую жизнь
Население отказывается от табака и алкоголя, но темпы развития этого тренда невысоки

В Москве победителем на дистанции 21,1 км стал Александр Доморников, он показал время 1 час 8 минут и 32 секунды. Среди женщин лучшего результата достигла Оксана Акименкова — она пробежала дистанцию за 1 час 19 минут и 2 секунды. Каждый из участвующих получил на память брендированную футболку.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023