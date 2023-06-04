Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал во всех регионах России

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» стартовал в воскресенье, 4 июня, во всех регионах России. В нем принимают участие свыше тысячи человек. На выбор им предложено четыре дистанции — 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км.

«ЗаБег.РФ» в 2023 году вышел за пределы Российской Федерации и приобрел статус международного. К полумарафону присоединились КНР, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Кыргызстан. В этих государствах он проходит под названием One Run.

Кроме того, организаторами подготовлен онлайн-формат забега.

В рамках полумарафона состоится традиционная битва за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 годах ею стала Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020-м — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петербург. Беговая столица определяется по трем критериям — среднему километражу всех спортсменов, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

Руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу 31 мая сообщила о проведении мероприятия даже в космосе. Так, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на Международной космической станции (МКС). Шойгу в последний день мая подчеркнула, что «именно из космоса будет дан старт забега».

Директор департамента физической культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Максим Уразов назвал «ЗаБег.РФ» «самым массовым беговым движением».