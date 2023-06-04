Сотни тысяч россиян приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

Сотни тысяч россиян принимают 4 июня участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ». Он стартовал в этот день в десятках российских городов.

В соревновании участвуют также корреспонденты «Известий» Мурад Магомедов и Владислав Тамошаускас.

«Участники бегут разные дистанции. Юниоры — 1 км, новички — 5 км, любители, как я, — 10 км. Ну а профессионалы преодолевают 20 км», — сообщил Магомедов с беговой тропы в Махачкале.

Одна из участниц забега в Красноярске рассказала, что ей захотелось «настроения летнего, праздника и радости», поэтому она здесь. Приятным бонусом является проверка на выносливость.

«Это зависимость. Если долго не бегаешь, начинается хорошая ломка. Самое сложное — встать с дивана, а бежать — одно удовольствие», — подчеркнула в беседе с изданием другая спортсменка.

У некоторых граждан России участие в полумарафоне стало семейной традицией.

«Это уже семейный праздник. Мы бежим всей семьей. Это прилив энергии, заряд энергии», — поделилась впечатлениями красноярка.

Полумарафон стартовал ранее в этот день. Организаторами подготовлен также онлайн-формат забега.

В рамках полумарафона состоится традиционная битва за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 годах ею стала Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020-м — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петербург. Беговая столица определяется по трем критериям — среднему километражу всех спортсменов, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

Руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу 31 мая сообщила о проведении мероприятия даже в космосе. Так, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на Международной космической станции (МКС). Именно они 4 июня и дали старт полумарафону.