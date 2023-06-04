Реклама
Прямой эфир
Общество
В Новосибирске устранили открытое горение в больнице на площади 1,8 тыс. кв. м
Мир
Ушаков констатировал отсутствие оптимизма в отношениях между Россией и США
Экономика
СМИ назвали Россию единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле
Происшествия
Украинские боевики выпустили по Александровке в ДНР 10 ракет из РСЗО
Общество
Работу паромов на Керченской переправе приостановили из-за ветра
Происшествия
В Крыму за ночь было нейтрализовано девять украинских БПЛА
Общество
В Луганск возвратили икону Николая Чудотворца XIX века после реставрации
Происшествия
Губернатор сообщил о ночных обстрелах ВСУ двух районов Белгородской области
Экономика
Политолог указал на отсутствие гарантий для экономики США после поднятия госдолга
Мир
В Индии озвучили причину катастрофы с поездами в штате Одиша
Мир
Несколько полицейских получили ранения в ходе протестов в Германии
Мир
В Италии назвали экономическую причину будущего распада Украины

Сотни тысяч россиян приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотни тысяч россиян принимают 4 июня участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ». Он стартовал в этот день в десятках российских городов.

В соревновании участвуют также корреспонденты «Известий» Мурад Магомедов и Владислав Тамошаускас.

«Участники бегут разные дистанции. Юниоры — 1 км, новички — 5 км, любители, как я, — 10 км. Ну а профессионалы преодолевают 20 км», — сообщил Магомедов с беговой тропы в Махачкале.

Одна из участниц забега в Красноярске рассказала, что ей захотелось «настроения летнего, праздника и радости», поэтому она здесь. Приятным бонусом является проверка на выносливость.

«Это зависимость. Если долго не бегаешь, начинается хорошая ломка. Самое сложное — встать с дивана, а бежать — одно удовольствие», — подчеркнула в беседе с изданием другая спортсменка.

У некоторых граждан России участие в полумарафоне стало семейной традицией.

«Это уже семейный праздник. Мы бежим всей семьей. Это прилив энергии, заряд энергии», — поделилась впечатлениями красноярка.

ЗОЖ к горлу: как россияне представляют себе здоровую жизнь
Население отказывается от табака и алкоголя, но темпы развития этого тренда невысоки

Полумарафон стартовал ранее в этот день. Организаторами подготовлен также онлайн-формат забега.

В рамках полумарафона состоится традиционная битва за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 годах ею стала Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020-м — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петербург. Беговая столица определяется по трем критериям — среднему километражу всех спортсменов, процентному соотношению участников «ЗаБег.РФ» к общему населению города, средней скорости бега участников. Город-победитель получает переходящий кубок, на котором выгравированы победители прежних лет.

Руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу 31 мая сообщила о проведении мероприятия даже в космосе. Так, космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев согласились поучаствовать в забеге непосредственно на Международной космической станции (МКС). Именно они 4 июня и дали старт полумарафону.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023