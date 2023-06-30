Как многодетной семье получить квартиру и земельный участок от государства в 2023 году

Семьи, в которых воспитываются трое и более детей, имеют шанс получить бесплатное жилье и земельный участок от государства. Эта мера призвана поддержать родителей, большая часть доходов которых уходит на еду и приобретение основных товаров. «Известия» рассказывают, при соблюдении каких условий можно приобрести собственную недвижимость.

Условия для получения многодетными семьями квартиры и участка в 2023 году

Правом на получение бесплатного жилья и участка обладают семьи с тремя и более как родными, так и усыновленными детьми. Статус многодетной семьи должен быть подтвержден соответствующим удостоверением, который выдают в отделении социальной защиты. Еще одно важное условие — семья должна обладать статусом малоимущей. Он также должен быть подтвержден.

Помимо этого, все члены семьи должны иметь российское гражданство и проживать в той или иной области не менее пяти лет (в зависимости от региона этот срок может несколько отличаться). Претендовать на недвижимость в другом регионе нельзя. Также не должно быть фактов продажи имущества с целью ухудшения жилищных условий и увеличения зарегистрированных в одной квартире лиц.

Если многодетная семья попадает под эти условия, то можно начать предпринимать шаги по получению долгожданного жилья или земельного участка. Получить их от государства можно только один раз. В случае когда семье некогда стоять в очереди или необходимо улучшить жилищные условия в короткие сроки, предусмотрены компенсации и другие льготы.

Что нужно сделать многодетной семье для получения квартиры и участка в 2023 году

Для начала надо собрать все необходимые документы и встать в очередь. Список документов стандартный: заявление, паспорта, свидетельства о заключении брака и рождении детей, справка о признании семьи малоимущей, справка с места работы и удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи. Однако более точный перечень лучше уточнить в местной администрации.

Подать заявление можно непосредственно в администрацию либо через МФЦ или портал «Госуслуги». Заявку рассмотрят в срок до одного месяца. После подтверждения сведений семью поставят на учет и заведут досье с информацией о текущих жилищных условиях. Каждой семье присваивается индивидуальный номер. Отслеживать очередь по нему можно также через сайт местной администрации, «Госуслуги» или МФЦ.

Дальше остается только набраться терпения и ждать приглашения для подписания договора. Однако если срок принятия решения о постановке заявителя в очередь занимает немного времени, то срок предоставления господдержки никак не регламентируется. Поэтому ожидание квартиры или участка может занять годы.

После совершения сделки заявителя снимают с учета.

Может ли многодетная семья отказаться от предложенного участка или квартиры

Обычно каждой семье предлагается сразу несколько вариантов жилья и земельных участков. Если по каким-то параметрам они не подходят, например, расположены вдали от детских садов, школ и поликлиник, то от них можно отказаться и дождаться более подходящих вариантов. Но стоит учитывать, что на это уйдет время, а вариантов, полностью соответствующих запросам, может так и не появиться.

Часто региональные власти заранее формируют перечни свободной земли или жилплощади и предлагают то, что есть.

При этом площадь выделяемого участка во многом зависит от региона. В Московской области, например, дадут от 10 до 15 соток. Те же 10 соток многодетным семьям предлагают в Новокуйбышевске. Но иногда в регионе вообще нет участков для многодетных. Так, их не выделяют в Москве.

Можно ли многодетной семье продать полученные квартиру или участок

Продажа полученной от государства квартиры или земельного участка законом не запрещается. Сделать это можно только после того, как будет оформлено право собственности и лишь с согласия органов опеки.

За разъяснениями необходимо обращаться в местные органы власти.

Как многодетной семье получить выплату вместо квартиры или участка в 2023 году

В некоторых регионах многодетным семьям из-за проблемы с выделением жилплощади и земельных участков предлагают денежную компенсацию. Ее можно потратить для приобретения или строительства жилых помещений и покупку земельного участка.

Для этого семья должна состоять на жилищном учете и иметь статус малоимущей. По сути, требования для компенсации ничем не отличаются от тех, которые установлены при получении бесплатных земли и жилья.

Сумма выплат зависит от региона. Так, в среднем на покупку участка выделяется от 250 тыс. рублей, в ряде областей эта сумма составляет около 600 тыс. рублей. Такие меры поддержки, в частности, предусмотрены в Калужской, Тюменской, Калининградской, Амурской областях, Республике Марий Эл и Приморском крае.

В выплате также могут отказать, если заявитель уже получил компенсацию или земельный участок в другом муниципалитете или регионе.

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