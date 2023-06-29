Как многодетной семье получить машину в 2023 году

В многодетной семье автомобиль совсем не роскошь, однако возможность купить машину есть не у всех. В этом случае для родителей, имеющих трех и более детей, предусмотрены различные льготы и субсидии. Как выгодно приобрести автомобиль и можно ли его получить бесплатно, рассказывают «Известия».

Программа льготного автокредитования для многодетных семей в 2023 году

Для многодетных семей существует программа льготного автокредитования. Она дает возможность родителям снизить расходы на покупку машины.

Стандартный размер скидки в этом году составляет 20% от стоимости автомобиля. Больше всех повезло жителям Дальнего Востока, для них базовую льготу увеличили до 25%. Кроме того, повышенная скидка 35% действует на российские электромобили Evolute.

Согласно сообщению Минпромторга, в программе льготного автокредитования могут участвовать все модели «УАЗ», Lada, «ГАЗ» стоимостью до 2 млн рублей, выпущенные в 2022 году. На все эти цели будет направлено 15 млрд рублей.

Как многодетной семье получить субсидию на машину в 2023 году

Заявление и документы на предоставление автомобиля или выделение субсидии подаются в органы соцзащиты по месту жительства. Нужно будет представить паспорт, водительские права, свидетельства о рождении на всех несовершеннолетних детей, свидетельство о регистрации по месту жительства, ИНН и СНИЛС.

Для оформления кредита на машину многодетным родителям нужно выбрать банк, в котором они собираются оформлять документы. Там могут предложить свои условия. Среди обязательных почти всегда возраст до 65 лет, положительная кредитная история, наличие регулярного источника доходов.

Возможно, придется предоставить что-то еще — это зависит от условий, которые покупателю выдвинут в той или иной кредитной организации. Изучение заявки обычно длится от двух недель до месяца. Затем нужно будет дождаться, когда средства из банка перечислят продавцу машины. Последним шагом станет передача документов на новый автомобиль в банк, где был взят кредит.

Условия госпрограммы «Семейный автомобиль» в 2023 году

Если в семье есть дети, машину можно купить по госпрограмме «Семейный автомобиль». Она рассчитана не только на многодетные семьи. Программа стартовала в апреле 2015 года и действует в крупных российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Челябинске, Ростове-на-Дону и других. В зависимости от региона условия могут незначительно отличаться.

Требования к участникам госпрограммы включают наличие гражданства РФ, наличие водительского удостоверения у того, кто приобретает транспорт. Еще одно условие — ранее семья не должна была принимать участие в данной программе и не иметь действующих автокредитов.

На одного человека, согласно условиям программы, приходится одна субсидия. При этом каждый из родителей может оформить льготный автокредит и купить себе по машине.

Сертификаты на приобретение автомобиля для многодетных семей

Помимо господдержки есть региональные программы, которые помогают многодетным семьям приобрести автотранспорт за счет сертификатов на фиксированную сумму. Условия для получения средств из бюджета определяются нормативным актом субъекта Российской Федерации.

В Тверской области, например, предоставляется сертификат на сумму не более 1 млн на приобретение транспортного средства семьям, где воспитывается как минимум пять детей. В Архангельской области сертификаты в 1 млн рублей на покупку автомобиля выдают родителям с шестью детьми.

В настоящее время рассматривается вопрос о том, чтобы закрепить практику выдачи сертификатов, действующую в регионах, в отдельной федеральной программе.

Может ли многодетная семья получить автомобиль бесплатно

Бесплатные автомобили многодетным семьям на федеральном уровне не выделяются. Регионы самостоятельно принимают решение о возможности безвозмездно выделить транспортные средства таким семьям.

Так, в Санкт-Петербурге с 2009 года власти дарят в таких случаях микроавтобусы, но для этого в семье должно воспитываться семь и более несовершеннолетних. В Новосибирской области семье с таким количеством детей дарят легковую машину. А в Ульяновской области схожую меру поддержки могут получить семьи при наличии десяти малышей.

Обычно для получения автомобиля нужно подтвердить количество несовершеннолетних детей в семье и факт проживания на территории региона.

Читайте также — от уплаты каких налогов освобождаются многодетные семьи в 2023 году.