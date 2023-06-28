От уплаты каких налогов освобождаются многодетные семьи в 2023 году

Многодетные семьи в России имеют ряд льгот, среди которых освобождение от уплаты транспортного и других налогов. За что можно не платить в 2023 году — рассказывают «Известия».

Какая семья считается многодетной

Почти всегда многодетная семья — это та, в которой растут трое и более детей. Однако единых критериев, определяющих семью как многодетную, на федеральном уровне нет. Региональные власти определяют это понятие самостоятельно.

Так, в Москве многодетной признается семья, где воспитываются не менее троих детей до достижения младшим 16-летнего возраста, если он не учится, и 18-летнего при продолжении учебы в школе.

Получить статус многодетной семьи может любой из родителей, проживающий совместно с детьми, при наличии регистрации по месту жительства. Для этого надо оформить удостоверение многодетной семьи в МФЦ или местном управлении соцзащиты. Москвичи могут подать документы через сайт mos.ru.

Транспортный налог для многодетных семей в 2023 году

Для многодетных семей предусмотрена возможность не платить транспортный налог. Однако в каждом регионе России действуют свои положения на этот счет. Чаще всего от налога освобождают одну машину одного из родителей. Но важным здесь является показатель числа лошадиных сил.

В мае в Госдуме предложили полностью освободить граждан с тремя и более детьми от налога на транспорт. Согласно законопроекту, льгота будет распространяться не только на многодетные семьи, но и на родителей-одиночек.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, эта возможность предусмотрена для многодетных на одну машину или автобус с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. А для единственных родителей, воспитывающих несовершеннолетних, только на автомобиль такой же мощности.

Налог на имущество для многодетных семей в 2023 году

Для многодетных семей в текущем году остался дополнительный вычет по налогу на имущество. Однако его дают не на каждый жилой объект, а только на один. Сведения по жилому объекту, на который нужен вычет, необходимо подать в налоговую службу. Обычно расчет происходит автоматически.

Если семья не сообщает, на какой объект жилья хочет получить вычет, то в этом случае налоговая выбирает то жилье, где самые большие налоговые начисления.

Кроме того, в этом году многодетные семьи освобождаются от уплаты налога при продаже жилья.

Земельный налог для многодетных семей в 2023 году

Что касается земельного налога, то выплаты по нему не производятся только за участок шесть соток. За остальную площадь придется платить. Налог будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН, за вычетом шести соток. Начисления также производятся автоматически.

Важно учитывать, что этот вычет, как и в случае с жильем, полагается только на один объект. Семья может подать сведения, на какой участок хочет вычет. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой службы.

Как сообщалось в конце мая, многодетным семьям в России могут увеличить размер земельного участка, не облагаемого налогом, а также жилую площадь, с которой можно получить налоговый вычет.

Какие еще льготы положены многодетным семьям в 2023 году

Многодетная семья в текущем году может рассчитывать на ежемесячные компенсации по возмещению расходов в связи с ростом стоимости жизни, по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, за пользование телефоном.

Родители могут выбрать все или только некоторые виды выплат и пособий.

Помимо этого предусмотрены меры региональной поддержки. Так, в Москве многодетные семьи имеют право на бесплатную парковку и бесплатный проезд на общественном транспорте.

Читайте также — многодетным отцам планируют снизить возраст выхода на пенсию.